Россияне планировали паспортизировать украинцев советскими паспортами

https://racurs.ua/n171552-rossiyane-planirovali-pasportizirovat-ukraincev-sovetskimi-pasportami-foto.html

Ракурс

Російські нацисти у випадку захоплення Київської області планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.

.

Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі документів рф. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України за фактом знахідки ворожого схрону з бланками паспортів колишнього СРСР.

Росіяни облаштували його у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки — були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.