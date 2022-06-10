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Ракурс
Росіяни планували паспортизувати українців радянськими паспортами

Росіяни планували паспортизувати українців радянськими паспортами (ФОТО)

10 чер 2022, 14:26
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Російські нацисти у випадку захоплення Київської області планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.



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Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі документів рф. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України за фактом знахідки ворожого схрону з бланками паспортів колишнього СРСР.

Росіяни планували паспортизувати українців радянськими паспортами

Росіяни облаштували його у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки — були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Росіяни планували паспортизувати українців радянськими паспортами

Джерело: Ракурс


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