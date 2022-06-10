Генштаб сообщил последние новости с фронта за 10 июня. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n171563-boi-prodoljautsya-genshtab-soobschil-poslednie-novosti-s-fronta-video.html

Ракурс

Повномасштабна війна в Україні триває вже 107-добу — найбільш активні бої тривають на Донбасі.

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На Харківському напрямку противник все ще намагається не допустити просування української армії у напрямку кордону. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню були обстріляні наші підрозділи в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 червня.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян готуються відновити наступ на Слов’янськ. Артилерія противника гатила по позиціях українських оборонців в районах Долини, Червоної Поляни, Нової Дмитрівки, Грушувахи та Дібрівного.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог проводить штурм, щоб захопити Сєвєродонецьк та створити умови для блокування підрозділів ЗСУ. Бої тривають. З артилерії ворог обстріляв Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Тошківку, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворог активізувався неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не наступали, але з мінометів та артилерії завдали ударів по районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

Ворожі літаки Су-25 завдавали ударів неподалік Мар’їнки і Красногорівки, вертольоти Ка-52 — поблизу Новобахмутівки, а Мі-8 — у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів, але закріплюється у районі Святогірська. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

Росіяни обороняються на Південнобузькому напрямку. Крім того, загарбники продовжують удосконалювати фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях. Йти у бій вони відмовилися через втрати.