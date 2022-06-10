Новый обмен пленными состоялся между Украиной и рф. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Новий обмін полоненими відбувся між Україною та російською федерацією сьогодні, 10 червня.

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Внаслідок обміну з полону звільнили п’ятьох українців. Додому вдалося повернути голову Шевченківської об'єднаної територіальної громади Олега Пилипенка та ще чотирьох цивільних. Обмін відбувся за формулою «4 на 5» — чотири українці на п’ятьох представників країни-агресора. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Зазначається, що цей обмін полоненими став 11-м. Переговори про звільнення Пилипенка тривали дуже довго.

Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут, — зазначив Кім.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що на одного російського військовополоненого щомісяця необхідно витрачати 3 тис. грн. Ці гроші йдуть на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Також з цієї суми виділяється частка та медичне обладнання, ліки і зарплату персоналу.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила переговори російських окупантів з яких випливає, що в росії можуть спробувати «розмінувати» Маріуполь, випустивши на мінні поля полонених українців. У країні-агресорі навіть вигадали новий термін — «розмінування природним шляхом».