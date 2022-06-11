ВСУ на Николаевщине подбили БМП-2 рф, ярко вспыхнул боекомплект

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Ракурс

Артилерійський підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України підбив дві БМП-2 армії росії, внаслідок чого у ворога почав яскраво спалахувати боєкомплект.

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Миколаївські десантники щоденно завдають втрат російським окупантам. На відео зафіксовано, як палають дві російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект, — повідомляє у Фейсбук прес-служба 79-ї бригади.

«Роботу» артилерійського підрозділу назвали відмінною.