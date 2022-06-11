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Ракурс
ВСУ на Николаевщине подбили БМП-2 рф, ярко вспыхнул боекомплект

ВСУ на Николаевщине подбили БМП-2 рф, ярко вспыхнул боекомплект (ВИДЕО)

11 июн 2022, 14:50
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Артилерійський підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України підбив дві БМП-2 армії росії, внаслідок чого у ворога почав яскраво спалахувати боєкомплект.



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Миколаївські десантники щоденно завдають втрат російським окупантам. На відео зафіксовано, як палають дві російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект, — повідомляє у Фейсбук прес-служба 79-ї бригади.

«Роботу» артилерійського підрозділу назвали відмінною.

Працюємо далі! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні! — підсумували у Службі зв’язків з громадськістю 79-ї бригади.

Источник: Ракурс


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