Контратака на Херсонщине - ВСУ взяли под контроль Таврическое

https://racurs.ua/n171586-kontrataka-na-hersonschine-vsu-vzyali-pod-kontrol-tavricheskoe.html

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Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області. Йдеться про напрямки Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

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Про це 11 червня повідомила Херсонська міська рада. Чиновники вказують, що захисники України повністю відновили контроль над селищем Таврійське.

Раніше сьогодні впродовж кількох годин у Херсоні чули вибухи. Напруженою ситуація залишається на кордонах областей та у Бериславському районі. Внаслідок обстрілів в регіоні багато пошкоджених будинків і поранених мешканців.

Попри те, що українські бійці мають менше озброєння та боєприпасів у порівнянні з воєнними злочинцями рф, завдяки партизанському руху ЗСУ вдається завдавати точних ударів по скупченнях російських військ на територіях, які тимчасово окуповані рф.

Зокрема, видання The New York Times розповіло, що цього тижня завдяки інформації від повстанців, ЗСУ вдалося завдати точних артилерійських ударів по двох російських базах у Херсонській області. Йдеться про базу у селі Чкалове, яку ЗСУ знищили 9 червня. Партизани вказали, що на цій базі були, ймовірно, найманці з Сирії. Того ж дня партизани надали координати іншої російської бази, яку армія рф облаштувала у будівлі відпочинкового комплексу у Старій Збур’ївці. Внаслідок атаки на другу базу рф було ліквідовано десятки солдат, зокрема й генералів армії рф і контррозвідки ФСБ.