Советник мэра Мариуполя показал российский банк в городе

https://racurs.ua/n171587-sovetnik-mera-mariupolya-pokazal-rossiyskiy-bank-v-gorode-video.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя показав російський банк у місті.

.

Я не знаю, як можна ще більш саркастично показати реалії «покращення життя» в Маріуполі, аніж це роблять самі окупанти, — прокоментував Петро Андрющенко.

Він опублікував відео, на якому показали так званий Центральний Республіканський банк.

Жителі окупованих територій півдня України чинять супротив переходу регіону в рублеву зону. Окупанти змушені користуватися гривнями, бо місцеві не приймають російську валюту.

Більшість товарів мешканці продають виключно за гривні, а рублі як валюту вони не сприймають. Підприємці масово відмовляються працювати за російськими законами, попри погрози. Окупаційна адміністрація запрошує до міста підприємців з окупованого Криму, проте ті побоюються повноцінно розпочинати роботу через ймовірний контрнаступ ЗСУ.

Росіяни намагалися запровадили рубль у Херсонській області до 1 травня, але це у них не вдалося.

У Маріуполі окупанти почали видавати пенсії від росії. Їх виплачують російськими рублями. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тис. грн.