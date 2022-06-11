Президент Еврокомиссии напомнила Зеленскому о необходимости антикоррупционных реформ

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 11 червня перебуває у Києві. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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Згодом обидва лідери провели брифінг. Фон дер Ляйєн заявила, що для відновлення України потрібно провести реформи, оскільки в країну потечуть великі кошти, і вона має стати привабливою для інвестицій.

Також вона торкнулася теми євроінтеграції — наприкінці місяця має вирішитись, чи стане Україна кандидатом на вступ до ЄС.

Очільниця Єврокомісії нагадала Зеленському про необхідність антикорупційних реформ

Виступаючи перед пресою у Києві, фон дер Ляєн дала зрозуміти, що обговорювала з ним необхідність подальших кроків українського уряду для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

Потрібно зробити більше. Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію, — сказала фон дер Ляєн.

Вона похвалила Україну за те, що у минулі роки були створені антикорупційні інституції, але тепер, за її словами, «нам потрібні результати».

Ми обговорили всі ці різні питання на нашій робочій сесії, — зазначила фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата залежить майбутнє цієї організації.

Президент заявив, що вже наступного тижня Україна чекає від ЄК висновків щодо відповідності Києва критеріям для вступу до Євросоюзу.

Зеленський вірить, що 23−24 червня Україні нададуть статус кандидата на вступ. Він каже, що зробить для євроінтеграції «все, що потрібне».