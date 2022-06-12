Ракурсhttps://racurs.ua/
Около 300 детей стали жертвами российской агрессии, фото:
287 детей стали жертвами российского нападения на Украину — Офиса генпрокурораhttps://racurs.ua/n171609-287-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu-ofisa-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 287 дітей загинули за час масштабного російського вторгнення
.
Ще щонайменше 508 дітей поранено. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше дітей постраждало у таких регіонах:
- Донецькій області — 217;
- Харківській області — 149;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 48;
- Запорізькій області — 30;
- Сумській області — 17;
- Києві — 16;
- Житомирській області — 15.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині. Зокрема:
- 3 червня через обстріл окупантами міста Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка;
- внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного підлітка;
- стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії у Харкові отримав поранення 17-річний підліток.
Внаслідок здійснюваних російськими військами бомбардувань та обстрілів пошкоджено загалом 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.
Читайте также