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Около 300 детей стали жертвами российской агрессии, фото:

287 детей стали жертвами российского нападения на Украину — Офиса генпрокурора

12 июн 2022, 09:58
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В Україні вже 287 дітей загинули за час масштабного російського вторгнення



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Ще щонайменше 508 дітей поранено. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше дітей постраждало у таких регіонах:

  • Донецькій області — 217;
  • Харківській області — 149;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 48;
  • Запорізькій області — 30;
  • Сумській області — 17;
  • Києві — 16;
  • Житомирській області — 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині. Зокрема:

  • 3 червня через обстріл окупантами міста Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка;
  • внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного підлітка;
  • стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії у Харкові отримав поранення 17-річний підліток.

Внаслідок здійснюваних російськими військами бомбардувань та обстрілів пошкоджено загалом 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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