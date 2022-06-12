Майже 300 дітей стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n171609-287-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-napadu-na-ukrayini-ofisu-genprokurora.html

Ракурс

В Україні вже 287 дітей загинули за час масштабного російського вторгнення

.

Ще щонайменше 508 дітей поранено. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше дітей постраждало у таких регіонах:

Донецькій області — 217;

Харківській області — 149;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 53;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 48;

Запорізькій області — 30;

Сумській області — 17;

Києві — 16;

Житомирській області — 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині. Зокрема:

3 червня через обстріл окупантами міста Балаклея отримала поранення 11-річна дівчинка;

внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного підлітка;

стало відомо, що внаслідок обстрілу автомобіля на початку військової агресії у Харкові отримав поранення 17-річний підліток.

Внаслідок здійснюваних російськими військами бомбардувань та обстрілів пошкоджено загалом 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.