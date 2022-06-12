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Подбитая российская техника, фото: «Голос общин»
100 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n171610-100-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за минулу добу, 11 червня, втратили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім одиниць автомобільної техніки та близько сотні осіб живої сили.
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Таким чином, за час масштабного російського вторгнення захисники України знищили вже 32 тис. 150 рашистів. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед загальних втрат ворога:
- 1 тис. 430 танків;
- 3 тис. 484 бойові броньовані машини;
- 715 артилерійських систем;
- 226 одиниць РСЗВ;
- 97 одиниць засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 582 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 тис. 455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 54 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.