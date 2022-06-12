Подбитая российская техника, фото: «Голос общин»

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Ракурс

Російські загарбники за минулу добу, 11 червня, втратили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім одиниць автомобільної техніки та близько сотні осіб живої сили.

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Таким чином, за час масштабного російського вторгнення захисники України знищили вже 32 тис. 150 рашистів. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед загальних втрат ворога:

1 тис. 430 танків;

3 тис. 484 бойові броньовані машини;

715 артилерійських систем;

226 одиниць РСЗВ;

97 одиниць засобів ППО;

212 літаків;

178 гелікоптерів;

582 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 тис. 455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

54 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.