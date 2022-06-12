Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Голос громад»

100 окупантів знищили ЗСУ за добу — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

12 чер 2022, 10:40
999

Російські загарбники за минулу добу, 11 червня, втратили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім одиниць автомобільної техніки та близько сотні осіб живої сили.



.

Таким чином, за час масштабного російського вторгнення захисники України знищили вже 32 тис. 150 рашистів. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед загальних втрат ворога:

  • 1 тис. 430 танків;
  • 3 тис. 484 бойові броньовані машини;
  • 715 артилерійських систем;
  • 226 одиниць РСЗВ;
  • 97 одиниць засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 582 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 54 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів