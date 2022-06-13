Суды запретили еще две пророссийские партии в Украине

https://racurs.ua/n171648-sudy-zapretili-esche-dve-prorossiyskie-partii-v-ukraine.html

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Діяльність партії «Справедливість та розвиток» заборонив 13 червня Восьмий апеляційний суд Львова. Її Міністерство юстиції вважає проросійською. Майно партії та її осередків передадуть державі, але рішення все ще можна оскаржити в Верховному суді.

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Про це повідомили на сайті руху ЧЕСНО.

Суд заборонив партію «Справедливість та розвиток» через дії її співзасновника та попереднього голови Миколи Ісаєва.

Ісаєв є в Реєстрі держZрадників Руху «ЧЕСНО». Він, зокрема, автор петиції, у якій просить президента «негайно закрити іноземні військові бази і бактеріологічні лабораторії на території України». Ісаєнко партію не очолює з 2018 року", — зазначив провідний аналітик «Чесно» Ігор Фещенко.

Крім того, сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію «Соціалісти», яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською.

Майно партії «Соціалісти» та всі її осередки, згідно з рішенням суду, передаються державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Під час розгляду не було представника партії, і відозву на позов вони не подали.

Партія «Соціалісти» була заснована у серпні 2014 року під назвою «Робітників, селян, інтелігенції України». Актуальну назву «Соціалісти» партія отримала у лютому 2015 року.

Представники партії часто робили акцент на «проєвропейськості» (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), виголошували гасла «за все хороше і проти всього поганого» та критикували владу (і Порошенка, і Зеленського).

Про росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв’ю у липні 2015 року один із лідерів політсили Леонід Кожара критикував українську владу за невиконання мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з «адміністративною владою» на Донбасі.

Про відповідальність рф за війну на сході України Кожара не згадував, говорячи лише, що «роль росії достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів рф».

Раніше суд заборонив політичну партію «Опозиційний блок».