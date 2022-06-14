русские готовят наступление на Славянск. Фото:

https://racurs.ua/n171665-rossiyane-gotovyat-nastuplenie-na-slavyansk-svodka-genshtaba-vsu.html

Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 11 днів.

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Противник не припиняє наступати у Східній операційній зоні та завдавати ракетні й авіаційні удари по об'єктах інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначалося. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 червня.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Артилерія рф обстріляла позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Збройних сил України до україно-російського кордону. Авіція росії була задіяна у районах Рубіжного, Руська Лозова, Байрака та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються захопити Богородичне та створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку війська противника перегруповуються, щоб розвинути наступ у напрямках Лиман — Райгородок та Ямпіль — Сіверськ.

Угруповання військ рф на Сєверодонецькому напрямку було посилене двома батальйонно тактичними групами. Ворог продовжує штурмувати Сєвєродонецьк, намагається закріпитися в центрі міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції ЗСУ у районах Відродження, Новолуганського і Бахмута. Окупанти тут мають частковий успіх, закріплюються у населеному пункті Відродження. Триває штурм українських позицій у напрямку Відродження — Вершина.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що на Сєвєродонецькому напрямку. Російські війська вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, здійснили наступ на позиції ЗСУ в районі Метьолкіного, але успіху не мали.