Ворог успіху не мав, в Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої - зведення Генштаб

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Триває 110 доба героїчного спротиву українців російському воєнному вторгненню.

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Найтривожніша ситуація 13 червя, як і раніше, на Сєвєродонецькому напрямку. Російські війська вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, здійснили наступ на позиції ЗСУ в районі Метьолкіного, успіху не мали. Про це повідомляється вечірньому зведенні з фронтів від генерального штабу ЗСУ.

Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

Тим часом в Міноборони сьогодні повідомили, що центр Сєверодонецька перейшов під контроль російських окупантів. У відомстві додали, що ворог має серйозну перевагу в артилерії біля міста і там точаться вуличні бої.

Вороже командування не шкодує своїх людей, застосовуючи тактику Другої світової війни, — сказав Олександр Мотузяник на брифінгу 13 червня.

Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку війська рф продовжували обстріли позицій ЗСУ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка — Устинівка, Оріхове — Золоте, Комишуваха — Врубівка, Василівка — Білогорівка, Ниркове — Миколаївка, Доломітне — Новолуганське, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили спробу штурмових дій в Богородичному, успіху не мали. Ворог відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.