ВСУ отбили наступление рф близ Берестового в Донецкой области - Генштаб

https://racurs.ua/n171691-vsu-otbili-nastuplenie-rf-bliz-berestovogo-v-doneckoy-oblasti-genshtab.html

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Збройні сили України відбили наступ воєнних злочинців рф поблизу Берестового у Донецькій області — там армія загарбників зазнала втрат і була змушена відійти на раніше зайняті позиції. Водночас поблизу Рубіжного на Харківщині та в Сєвєродонецьку на Луганщині, а також в районі Золотого на Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести штурмові дії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18.00 14 червня.

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На Слов’янському напрямку армія рф систематично обстрілює з артилерії райони населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Сєвєродонецькому напрямку російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру Сєверодонецька, Лисичанська, Білої Гори, Устинівки, Тошківки та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного. Ворог веде штурм міста Сєвєродонецьк, бої тривають. Росіяни перегруповуються та намагаються посилити угруповання військ.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Війська рф завдали авіаудару неподалік Білогорівки.

У районі села Берестове українські воїни відбили російський штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Росіяни штурмують у районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Воєнні злочинці рф дистанційно замінували місцевість у районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Війська рф штурмують поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Лиманському напрямку активних дій росіяни не проводили. Обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Ворог завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.