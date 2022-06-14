Берег реки Ингулец частично заминировала армия рф - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n171692-bereg-reki-ingulec-chastichno-zaminirovala-armiya-rf-genshtab-vsu.html

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Армія росії дистанційно замінувала окремі ділянки річки Інгулець та продовжують облаштовувати позиції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні з фронту.

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На Південнобузькому напрямку воєнні злочинці рф обстрілювали підрозділи українських військ та намагалися вести контрбатарейну боротьбу. У районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Противник веде розвідку з безпілотників. Росіяни дистанційно замінували окремі ділянки річки Інгулець та продовжують облаштовувати позиції. На Бессарабському напрямку ситуація без суттєвих змін, — повідомили у Генштабі.

Також там додали, що на Волинському та Поліському напрямках активних дій з боку військ рф не було. Водночас на Сіверському напрямку росія продовжує обстрілювати прикордонні райони з мінометів, зокрема цивільну інфраструктуру в районі Михальчиної Слободи Чернігівської області.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України мають стратегічну ініціативу та просуваються у бік тимчасово окупованого Херсона. Завдяки контрнаступальним діям українських захисників вдалося звільнити ще низку громад на Херсонщині. Раніше вже повідомлялося про те, що на криворізькому напрямку окупанти замінували частину узбережжя річки Інгулець. Мовиться про рубежі між населеними пунктами Давидів Брід і Калинівським. Їх розділяє 22 км шляху.