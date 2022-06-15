Генштаб обновил статистику потерь россии в Украине – минус 250 рашистов

https://racurs.ua/n171715-genshtab-obnovil-statistiku-poter-rossii-v-ukraine-minus-250-rashistov.html

Ракурс

ЗСУ за останню добу знищили 250 російських загарбників, 6 танків армії РФ, 25 ББМ, одну артсистему, одну РСЗВ, один гелікоптер і три безпілотники.

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

«Ракурс» раніше писав, що росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.

Про це йдеться у повідомленні Інституту дослідження війни. Таким чином, рф планує збільшити резерв новобранців. За даними інституту, цей крок демонструє нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин.

У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, ще змінюватиме нормативні документи, які регулюють правила призову. Усе, аби резервістів було більше.