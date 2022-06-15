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Ракурс
Генштаб обновил статистику потерь россии в Украине – минус 250 рашистов

Генштаб обновил статистику потерь россии в Украине — минус 250 рашистов

15 июн 2022, 11:32
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ЗСУ за останню добу знищили 250 російських загарбників, 6 танків армії РФ, 25 ББМ, одну артсистему, одну РСЗВ, один гелікоптер і три безпілотники.



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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Втрати росіян в Україні станом на 15 червня, дані - Генштаб ЗСУ

«Ракурс» раніше писав, що росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили.

Про це йдеться у повідомленні Інституту дослідження війни. Таким чином, рф планує збільшити резерв новобранців. За даними інституту, цей крок демонструє нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин.

У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, ще змінюватиме нормативні документи, які регулюють правила призову. Усе, аби резервістів було більше.

Источник: Ракурс


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