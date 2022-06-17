Решение Еврокомиссии: Украина - кандидат на членство в ЕС

https://racurs.ua/n171793-reshenie-evrokomissii-ukraina-kandidat-na-chlenstvo-v-es.html

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Європейська комісія 17 червня офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила висновок Брюсселя щодо того, чи готовий Київ стати кандидатом на членство в ЄС.

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Раніше такий статус надати Україні рекомендував Європарламент. Кінцеве рішення про надання Україні кандидатства буде погоджений на саміті 23−24 червня главами держав-членів ЄС.

Так, Україна заслуговує європейської перспективи, — зазначила фон дер Ляєн.

Комісія рекомендує Раді ЄС, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге — надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ, — сказала фон дер Ляєн.

Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в ЄС означає, що Україні доведеться провести багато реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку. Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.