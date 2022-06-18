В СНБО рассказали, когда заработает ленд-лиз для Украины. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n171823-lend-liz-dlya-ukrainy-v-snbo-rasskazali-kogda-jdat-postavki-orujiya.html

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Поставки зброї та боєприпасів Україні за програмою ленд-лізу зі ще не починалися.

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Безліч факторів впливає на темпи військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Постачання можуть стартувати у період з липня по вересень. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв’ю виданню «Ліга».

Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-лізу — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба — це як доба, а для нас — це зовсім інші виміри, — зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що у країнах майже не залишилося боєприпасів радянського зразка калібру 122 та 155 мм.

Нагадаємо, 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив ленд-ліз для України — підписав «закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в України-2022». Ця програма скоротить бюрократичну тяганину й дозволить де-факто дарувати озброєння з можливістю того, що Україна виплатить борг пізніше.

Завдяки ленд-лізу ЗСУ можуть отримати літаки, танки, гелікоптери, безпілотники, ракети, боєприпаси, кораблі, запчастини, ПТРК, засоби ППО, ПЗРК, обладнання, автомобілі, РСЗВ та стрілецьку зброю.

Джерело: «Ліга»