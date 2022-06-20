Боевой медик ВСУ самостоятельно взял в плен восемь оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171882-boevoy-medik-vsu-samostoyatelno-vzyal-v-plen-vosem-okkupantov-video.htmlРакурс
Захисники України щодня у протистоянні російській агресії вражають своїми подвигами.
Бойовий медик Збройних сил України самотужки зумів взяти у полон вісьмох російських військових. Він повернувся з позицій щоб приміряти новий однострій та помітив там групу росіян. Одного окупанта він підстрелив, а інші відразу здалися. Про це 20 червня повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко у Facebook.
Історія варта сценарію для фільму. Привезли хлопцям новий однострій. Не було коли розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціям. Потім медик повернувся, щось собі підібрати, а там вже орки риются в нашій формі… Результат — бойовий медик взяв в полон вісім росіян. Такі в нас медики, — написав він.
Також військовий оприлюднив відео з полоненими окупантами. На кадрах показані російські військові, які крали взуття бійців ЗСУ.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, 18 червня на Донеччині військовослужбовці 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців збили з ПЗРК «Ігла» російський Су-25. Пілот встиг катапультуватися, але його взяли у полон українські військові.