ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны на Херсонщине. Фото:

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Першу лінію оборони росіян в Херсонській області пройшли українські військові.

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Підрозділи ЗСУ відкинули загарбників з першої лінії оборони, зараз ворожі угруповання зміцнюються на другій і третій лінії оборони. Також українська армія знищує ворожі склади на тимчасово окупованій території регіону. Про це 20 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в ефірі телеканалу «Еспресо».

Зазначається, що в Новій Каховці тричі поцілили у склад з боєприпасами. А біля Софіївки та Давидова українська армія провела контрнаступальні дії, росіяни закріплюються на узбережжі річки Інгулець.

Загалом на Херсонщині Збройні сили України мають перевагу над ворогом вже два тижні. Дії військових контролюються разом із партизанським рухом, який посилюється в області.

Двотижневі перемоги дають впевненість, що, отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо звільняти нашу рідну землю, — зазначив Хлань.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України продовжують вести контрнаступ у південних областях. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 19 червня заявив, що сили оборони вже наблизилися до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км.