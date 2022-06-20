росія посилила авіаудари на низці ділянок фронту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171878-rosiya-posylyla-aviaudary-ta-posylyla-ugrupovannya-viysk-na-kordoni-genshtab.html

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Російські окупанти стали частіше застосовувати бойову авіацію на фронті, на низці напрямків минулої доби ворожі винищувачі завдавали ударів.

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На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Цими силами росіяни прикривають ділянку російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області розгорнули зенітний ракетний дивізіон ЗРК С-300В4. Були здійснені артилерійські обстріли в районі Середина-Буда Сумської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 20 червня.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару та обстріляв з артилерії райони Тимофіївки та Морозової Долини. На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ до держкордону. Райони Козачої Лопані, Малих Проходів, Дементіївки, Петрівки, Верхнього Салтового, Рубіжного та околиці Харкова були обстріляні з артилерії.

На Слов’янському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина. А на Донецькому напрямку армія рф зосередила основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно працювала ворожа авіація.

На Сєвєродонецькому напрямку російська артилерія обстріляла райони Лисичанська, Сиротиного, Воронового, Борівського, Білої Гори, Устинівки, Мирної Долини, Тошківки, а пара літаків Су-25 вдарила поблизу Білої Гори та Мирної Долини. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.

На Бахмутському напрямку були обстріляні райони населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається не допустити перегрупування підрозділів ЗСУ. Артилерія ворога гатила в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

На Лиманському напрямку два літаки Су-25 завдали удару в районі населених пунктів Пришиб та Маяки. А на Авдіївському напрямку російські винищувачі обстріляли райони населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та недопустити наступу ЗСУ. Ствольна та реактивна артилерія завдала ударів у районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

Нагадаємо, у південних областях Збройні сили України продовжують вести контрнаступ. Мер Мелітополя Іван Федоров 19 червня заявив, що українські військові вже наблизилися до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км.