Актер Бен Стиллер в Украине. Фото: Бен Стиллер в Twitter

https://racurs.ua/n171892-amerikanskiy-akter-ben-stiller-priehal-v-makarov-na-kievschine-video.html

Ракурс

Бен Стіллер, американський актор та посол доброї волі, перебуває з візитом в Україні.

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У понеділок, 20 червня, він прибув до селища міського типу Макарів в Київській області. Селище сильно постраждало від рук російських окупантів під час їх невдалого наступу на Київ. Відео з Стіллером оприлюднило «Суспільне».

У суботу, 18 червня, Стіллера помітили під час його прогулянки по центральній площі Львова біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Згодом сам актор у Twitter повідомив, що відвідав не лише Львів, а в польському місті Медика зустрівся з українськими дітьми-біженцями.

Раніше управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

Нагадаємо, у квітні до Львова приїздила голлівудська акторка та режисерка, посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі. Зірка відвідала медзаклад, де лікуються постраждалі від ракетного удару по Краматорську діти, поспілкувалася з волонтерами та переселенцями.