Оккупанты готовятся к референдуму на Херсонщине - украли списки избирателей

https://racurs.ua/n171898-okkupanty-gotovyatsya-k-referendumu-na-hersonschine-ukrali-spiski-izbirateley.html

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Представники окупаційної влади росії увірвалися до Державного архіву Херсонської області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

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Росіяни можуть це використати для організації свого «референдуму», повідомила 20 червня поліція Херсонської області.

Представник держархіву області розповів силовикам, що до приміщення архіву прийшли троє чоловіків, які мали посвідчення працівника «військово-цивільної адміністрації Херсонської області».

Колаборанти погрожували працівникам установи автоматами. Вони вкрали з архіву 15 коробок з виборчою документацією. Там були й списки виборців з виборів президента України у 2019 році. У поліції кажуть, що ці списки росіяни можуть використати для організації свого «референдуму» про приєднання до рф.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Херсонська область з початку березня практично повністю під контролем російських військ.

«Нова влада» регіону неодноразово заявляла про прагнення приєднатися до росії. Наприкінці травня президент рф володимир путін підписав указ про спрощений порядок звернень про російське громадянство для жителів Херсонської та Запорізької областей України.

11 червня повідомлялося, що у цих областях почали видавати перші російські паспорти.

Нагадаємо, примусова паспортизація мешканців окупованих територій порушує міжнародне гуманітарне право.

Ватажок терористичного угруповання днр денис пушилін 16 червня заявив, що рішення щодо «референдуму» про приєднання днр до росії прийматиметься після завершення «військової операції». Він очікує, що вона закінчиться до кінця року.