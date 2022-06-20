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Ракурс
На Полтавщине загорелся грузовик с боекомплектом, он сдетонировал

На Полтавщине загорелся грузовик с боекомплектом, он сдетонировал (ФОТО)

20 июн 2022, 19:13
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На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект.



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Наразі він детонує, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Згодом голова ОВА пояснив, що загоряння на переїзді загасили.

Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.

Источник: Ракурс


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