На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував

На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n171904-na-poltavschyni-zagorilasya-vantajivka-z-boiekomplektom-vin-zdetonuvav-foto.html

20 чер 2022, 19:13 999

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