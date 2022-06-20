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На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував
На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171904-na-poltavschyni-zagorilasya-vantajivka-z-boiekomplektom-vin-zdetonuvav-foto.htmlРакурс
На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект.
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Наразі він детонує, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Згодом голова ОВА пояснив, що загоряння на переїзді загасили.
Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.