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Ракурс
На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував

На Полтавщині загорілася вантажівка з боєкомплектом, він здетонував (ФОТО)

20 чер 2022, 19:13
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На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект.



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Наразі він детонує, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Згодом голова ОВА пояснив, що загоряння на переїзді загасили.

Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.

Джерело: Ракурс


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