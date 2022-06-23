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Ракурс
После российского плена совершил самоубийство бывший чиновник полиции Херсонщины

После российского плена совершил самоубийство бывший чиновник полиции Херсонщины

23 июн 2022, 14:57
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У Херсоні наклав на себе руки колишній керівник служби громадської безпеки ГУ Нацполіції України в Херсонській області.



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Олега Худякова раніше викрали російські окупанти, він тиждень перебував у полоні, повідомляє видання «Мост».

Відомо, що росіяни схиляли його до співробітництва, оскільки не можуть сформувати у місті «поліцію» з місцевих кадрів.

Чоловік не витримав тиску і, повернувшись з полону, скоїв самогубство. ЗМІ вважають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співпраці, погрожуючи членам сім’ї — у нього залишилися дружина та син.

Під час подій Євромайдану Худяков підтримував конструктивні стосунки з учасниками протестних акцій, не приховуючи свого негативного ставлення до намірів тодішнього керівництва МВС активно застосовувати силу.

Багато в чому завдяки саме Худякову події кінця 2013- початку 2014 року в Херсоні пройшли без значних загострень.

Західні аналітики відзначають, що російські окупанти у ці тижні зіткнулися з нестачею колаборантів, які на їхню думку, повинні організовувати владу на тимчасово окупованих територіях України.

Источник: Ракурс


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