После российского плена совершил самоубийство бывший чиновник полиции Херсонщины

https://racurs.ua/n171999-posle-rossiyskogo-plena-sovershil-samoubiystvo-byvshiy-chinovnik-policii-hersonschiny.html

Ракурс

У Херсоні наклав на себе руки колишній керівник служби громадської безпеки ГУ Нацполіції України в Херсонській області.

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Олега Худякова раніше викрали російські окупанти, він тиждень перебував у полоні, повідомляє видання «Мост».

Відомо, що росіяни схиляли його до співробітництва, оскільки не можуть сформувати у місті «поліцію» з місцевих кадрів.

Чоловік не витримав тиску і, повернувшись з полону, скоїв самогубство. ЗМІ вважають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співпраці, погрожуючи членам сім’ї — у нього залишилися дружина та син.

Під час подій Євромайдану Худяков підтримував конструктивні стосунки з учасниками протестних акцій, не приховуючи свого негативного ставлення до намірів тодішнього керівництва МВС активно застосовувати силу.

Багато в чому завдяки саме Худякову події кінця 2013- початку 2014 року в Херсоні пройшли без значних загострень.

Західні аналітики відзначають, що російські окупанти у ці тижні зіткнулися з нестачею колаборантів, які на їхню думку, повинні організовувати владу на тимчасово окупованих територіях України.