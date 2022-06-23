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Пес-сапер Патрон получил награду кинологического клуба Ирландии. Фото: ГСЧС

Пса-сапера Патрона наградили отличием кинологического клуба Ирландии (ФОТО)

23 июн 2022, 20:34
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Український пес Патрон, який служить у підрозділі саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, отримав ще одну престижну нагороду.



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Чотирилапого сапера нагородили відзнакою «Золота лапа» кінологічного клубу Ірландії. Цю нагороду присуджують собакам за вчинок, котрий приніс користь людській спільноті або хоча б одній людині. Про це 23 червня повідомили в прес-службі ДСНС.

Робота Патрончика, як і всіх піротехніків ДСНС, приносить багато-багато користі усій нашій незламній країні. Вітаємо тебе, наш маленький талісман! — зазначили рятувальники.

Як відомо, пес Патрон став популярним на увесь світ після того, як у мережі показали роботу службової собаки, яка розміновує Україну після визволення від росіян. Президент Володимир Зеленський 8 травня, вручаючи державні нагороди українським саперам, не забув і про Патрона.

Пес-сапер Патрон отримав відзнаку кінологічного клубу Ірландії. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у травні український пес-сапер Патрон отримав престижну нагороду на Канському кінофестивалі. Йому присудили відзнаку PalmDogManitarian, що вручається за зв’язок між людством і собаками.

Источник: Ракурс


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