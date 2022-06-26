россияне запланировали перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи в беларуси

https://racurs.ua/n172098-rossiya-uvelichit-gruppirovku-aviacii-v-belarusi.html

Ракурс

За даними Головного управління розвідки МО України, pосія збільшує військову присутність у білорусі.

.

Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів зс рф. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно — для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі, — повідомляє відомство.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Водночас анонсовані раніше в білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують на господарських роботах.

Нагадаємо, що 24−26 червня росіяни почали масштабні ракетні обстріли України. При цьому більшість ракет вони пускають з літаків, що летять заходять в повітряний простір білорусі.

Воєнні злочинці випустили декілька десятків ракет по Житомирщині та Рівненщині, уранці 26 червня знову атакований Київ, а також Черкаси.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км. Бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.