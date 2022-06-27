Президент рассказал о возможности отставки главы СБУ Баканова

https://racurs.ua/n172140-prezident-rasskazal-o-vozmojnosti-otstavki-glavy-sbu-bakanova.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію Politico про можливу відставку голови СБУ Івана Баканова.

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Глава держави натякнув, що поки змінювати Баканова не має наміру, але перевірка діяльності різних силових структур проводиться.

Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас проходить інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рф на нашу землю, — заявив Зеленський на брифінгу із президентом Молдови Майєю Санду у Києві 27 травня.

За словами президента, «деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб бути на місці та захищати свою державу і народ».

З різних причин. Всі ці причини — я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую: будь-кого залежить тільки від цього. Чим я й займаюся, — сказав він.

Видання Politico раніше покладало на Баканова та його людей провину за провали перших днів війни (наприклад, здачу Херсона), а також за втечу низки високопосадовців спецслужби за кордон.

Про намір замінити Баканова авторові статті Крістоферу Міллеру повідомили чотири чиновники з оточення президента та один західний дипломат, який раніше займався реформою СБУ в Україні.

За їхніми даними, Зеленський та Баканов — у минулому близькі друзі — зараз практично не розмовляють, окрім роботи. При цьому в Офісі президента не хочуть робити різких кроків, розуміючи, як виглядатиме такого кшталту кадрове рішення під час війни.

Основна претензія до Баканова — його управлінські навички під час війни. На Банковій підшукують «антикризового менеджера» для наведення ладу у спецслужбі, пише Politico.

24 червня Служба безпеки України викрила нардепа Андрія Деркача, який курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури під час вторгнення росії для швидкого захоплення України.