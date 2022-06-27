Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тушить обстрелянный ракетами ТРЦ в Кременчуге едет пожарный поезд

Тушить обстрелянный ракетами ТРЦ в Кременчуге едет пожарный поезд (ФОТО)

27 июн 2022, 18:02
999

Внаслідок ракетного обстрілу 27 червня зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники



.

Влучання в цивільний об'єкт сталося о 15.50. Торговельний центр відразу загорівся.

Гасити уражений ракетами ТРЦ в Кременчуку їде пожежний потяг

В ДСНС повідомили, що площа пожежі в будівлі складає 10,3 тис. м кв.

Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється), — повідомили рятувальники о 18.00.

Гасити уражений ракетами ТРЦ в Кременчуку їде пожежний потяг

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг «Укрзалізниці» та підмога бійців ДСНС України.

Злочин росіян у Кременчуку прокоментував президент України.

Гасити уражений ракетами ТРЦ в Кременчуку їде пожежний потяг

Гасити уражений ракетами ТРЦ в Кременчуку їде пожежний потяг

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров