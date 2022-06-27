Тушить обстрелянный ракетами ТРЦ в Кременчуге едет пожарный поезд

https://racurs.ua/n172141-tushit-obstrelyannyy-raketami-trc-v-kremenchuge-edet-pojarnyy-poezd-foto.html

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Внаслідок ракетного обстрілу 27 червня зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники

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Влучання в цивільний об'єкт сталося о 15.50. Торговельний центр відразу загорівся.

В ДСНС повідомили, що площа пожежі в будівлі складає 10,3 тис. м кв.

Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється), — повідомили рятувальники о 18.00.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг «Укрзалізниці» та підмога бійців ДСНС України.

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