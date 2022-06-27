Гасити уражений ракетами ТРЦ в Кременчуку їде пожежний потяг

https://racurs.ua/ua/n172141-gasyty-urajenyy-raketamy-trc-v-kremenchuku-yide-pojejnyy-potyag-foto.html

Ракурс

Внаслідок ракетного обстрілу 27 червня зайнявся торговельний центр у Кременчуці. На місці працюють рятувальники

.

Влучання в цивільний об'єкт сталося о 15.50. Торговельний центр відразу загорівся.

В ДСНС повідомили, що площа пожежі в будівлі складає 10,3 тис. м кв.

Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється), — повідомили рятувальники о 18.00.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг «Укрзалізниці» та підмога бійців ДСНС України.

Злочин росіян у Кременчуку прокоментував президент України.