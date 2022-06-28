Экспорт китайских товаров в россию стремительно снижается - The Washington Post

https://racurs.ua/n172169-eksport-kitayskih-tovarov-v-rossiu-stremitelno-snijaetsya-the-washington-post.html

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Китай, ймовірно, почав обережно ставитися до підтримки росії, щоб не нашкодити власним економічним інтересам. Такий висновок зробило американське видання The Washington Post на основі даних про експорт китайських товарів до росії, оприлюднених Інститутом міжнародної економіки Петерсона.

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Спочатку частина американських та європейських посадовців побоювалися, що Китай може втрутитися і допомогти росії заповнити прогалину доступу до військових та високотехнологічних товарів. Але економісти стверджують, що Китай, скоріше за все, побоюється втратити доступ до американських та європейських технологій і доступ до їхніх ринків для продажу своїх товарів, якщо розлютить Захід, постачаючи товари росії, — зауважує автор аналітичного матеріалу Мартін Чорземпа.

У дослідженні також вказано, що негативний вплив повномасштабної війни росії проти України накладає відбиток не лише на внутрішню економіку Європи, але й на здатність інших країн купувати китайські товари. Це не може подобатися Пекіну.

Загалом, починаючи з 24 лютого, експорт до рф з країн, які запровадили проти неї санкції, скоротився приблизно на 60%. Водночас експорт з країн, які не приєдналися до обмежувальних заходів, впав приблизно на 40%.

Нагадаємо, раніше Вашингтон звинуватив Китай у підтримці росії у війні проти України. Понад три місяці українська влада разом із американськими, європейськими та азійськими партнерами намагалася вмовити офіційний Пекін відіграти конструктивну роль у припиненні військової агресії кремля.