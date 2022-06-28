Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы, фото: «Бердянск Сейчас»

Взрывы прогремели в порту оккупированного Бердянска (ФОТО, ВИДЕО)

28 июн 2022, 20:21
999

У порту тимчасово окупованого міста Бердянська Запорізької області знову пролунали вибухи.



.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомляють місцевий Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

Зазначається, що у порту пролунали два вибухи поспіль.

Судячи з того, звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це щось «незаплановане», — зазначається в повідмоленні.

Також про вибухи у Бердянську повідомляє російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости» з посиланням на так званого «члена головної ради військово-цивільної адміністрації» російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова.

Окупанти стверджують, що вибух пролунав при утилізації боєприпасів, що не розірвалися, а сам порт розміновують, «готуючи до повноцінної роботи», зокрема «відправки зерна, вирощеного місцевими аграріями».

У порту окупованого Бердянська пролунали вибухи, фото: «Бердянск Сейчас»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров