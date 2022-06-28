У порту окупованого Бердянська пролунали вибухи, фото: «Бердянск Сейчас»

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У порту тимчасово окупованого міста Бердянська Запорізької області знову пролунали вибухи.

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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляють місцевий Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

Зазначається, що у порту пролунали два вибухи поспіль.

Судячи з того, звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком імовірно, що це щось «незаплановане», — зазначається в повідмоленні.

Також про вибухи у Бердянську повідомляє російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости» з посиланням на так званого «члена головної ради військово-цивільної адміністрації» російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова.

Окупанти стверджують, що вибух пролунав при утилізації боєприпасів, що не розірвалися, а сам порт розміновують, «готуючи до повноцінної роботи», зокрема «відправки зерна, вирощеного місцевими аграріями».