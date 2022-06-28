Федор Добронравов, фото: «РИА «Новости»

https://racurs.ua/n172179-akter-seriala-svaty-podderjal-rossiyskih-okkupantov-video.html

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Російський актор Федір Добронравов, виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Свати», якому влітку 2019 року було скасовувано заборону на в’їзд в Україну, підтримав російських військових, учасників масштабного нападу на нашу державу.

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Він відвідав військовий шпиталь у Самарі, де зустрівся з пораненими в ході нападу на Україну рашистами, які зараз проходять там лікування. Про це повідомляє російське видання «Вєсті» з посиланням міноборони рф.

Зазначається, що актор «побажав усім пацієнтам якнайшвидшого одужання» та «висловив військовослужбовцям слова підтримки».

Ця подія фактично стала першим публічним висловлюванням позиції Добронравова щодо масштабного російського вторгнення в Україну.

У 2017 році Міністерство культури України внесло Добронравова до «чорного списку» осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Проте наприкінці березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував заборону на в’їзд актору та визнав протиправною заборону серіалу «Свати».

У травні того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу «Свати» та скасування заборони на в’їзд до України Добронравову. У зв’язку з таким рішенням суду, у червні 2019 року СБУ скасувала заборону на в’їзд Добронравову.