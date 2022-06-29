Пять бригад ВСУ Зеленский наградил отличием «За мужество и отвагу»

https://racurs.ua/n172183-pyat-brigad-vsu-zelenskiy-nagradil-otlichiem-za-mujestvo-i-otvagu.html

Ракурс

П’ять військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою «За мужність та відвагу». Як повідомляє Генштаб ЗСУ, йдеться про указ президента № 450/2022 від 28 червня.

.

Зокрема, глава держави відзначив бригади:

25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

79-ту окрему десантно-штурмову бригаду;

80-ту окрему десантно-штурмову бригаду;

81-ту окрему аеромобільну бригаду;

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Почесну відзнаку президент присвоює за поданням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У разі відзначення військової частини (зʼєднання) почесною відзнакою «За мужність та відвагу» до трубки верхівки древка Бойового прапора бригади прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом. На одному кінці стрічки з обох сторін золотими літерами вишиті напис «За мужність та відвагу» і зображення знака княжої держави Володимира Великого. Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски знака президента України.

Військовослужбовці військових частин з почесною відзнакою можуть носити знаки, які вказують на їх приналежність до відповідних зʼєднань.