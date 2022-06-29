Армия рф хочет окружить Лисичанск, штурмует еще два направления - Генштаб

https://racurs.ua/n172184-armiya-rf-hochet-okrujit-lisichansk-shturmuet-esche-dva-napravleniya-genshtab.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Як повідомляє 29 червня Генеральний штаб Збройних сил України, воєнні злочинці рф намагаються оточити Лисичанськ, наступають на Бахмутському напрямку та штурмують Слов’янський напрямок.

.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне — Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу.

Захисники України додали, що на Донецькому напрямку основні зусилля загарбницької армії зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка — Верхньокамʼянка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда — Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС), — зазначили захисники України.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Сіверському напрямку сили рф утримують у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу першої танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ.

На Харківському напрямку підрозділи ворога основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.