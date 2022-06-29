Выждал момент и ударил врасплох - снайпер ССО Украины минусирует оккупантов (ВИДЕО 18+)

https://racurs.ua/n172213-vyjdal-moment-i-vnezapno-udaril-snayper-sso-minusuet-okkupantov-video-18.html

Ракурс

Сили спецоперацій опублікували унікальне відео з фронту. Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і влучно випущених снайпером.

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Снайпер ССО почекав, коли противник зібрався до купи, а потім вдарив зненацька.

У Фейсбук Командування сили спецоперацій з’явилося унікальне відео реальної роботи снайпера. Їх зняли воїни на одному із напрямків.

На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості. Український снайпер підпустив їх на вигідну для нього ділянку місцевості відкрив вогонь. Його результати ССО заретушували на відео, аби Фейсбук не видалив ролик. Повний варіант можна побачити у телеграм-каналі ССО України.