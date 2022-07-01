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Квартиру и 10 млн рублей обещали российским "отказникам" для продления службы (АУДИО)

Квартиру и 10 млн рублей обещали российским «отказникам» для продления службы (ВИДЕО)

1 июл 2022, 16:55
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Полонений окупант розповів, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вдерся до України.



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«Відмовникам», які не бажали далі служити в лавах окупаційного контингенту, російське командування обіцяло квартиру і 10 млн рублів.

Як зізнався загарбник на відео, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата «нападу» нашої держави на рф — 26 лютого.

23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение, — розповів він слідчим СБУ.

Після того, як окупант потрапив у полон, він «різко» змінив своє ставлення. Уродженець Криму говорить СБУ, що нібито «не знав» куди вони їдуть і які саме об'єкти обстрілюють.

Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у «спецоперації». Але командування знову відправило їх в Україну.

І вже після цього солдат, який нібито «відмовився» продовжувати війну — здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки — «нічого не знав» про це, а просто стріляв за наданими йому координатами.

Источник: Ракурс


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