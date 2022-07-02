александру лукашенко привиделись «монстры» в Украине. Фото:

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олександр лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, продовжує шокували своїми заявами розсудливих людей.

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Диктатор заявив, що західні країни нібито «ростять монстра в Україні». Також він вважає, що на Заході відкрито говорять про можливу анексію білоруських і українських територій. Таку заяву лукашенко зробив під час виступу на зборах з нагоди Дня незалежності, повідомляє «БЕЛТА».

У своєму виступі лукашенко багато говорив про фашизм, Другу світову війну та якихось «монстрів».

Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку ростила монстра на ім’я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра ростять в Україні, — зазначив диктатор.

При цьому лукашенко заявив, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна. Він вважає, що його країну нібито намагаються втягнути у цю війну.

Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна, — додав лукашенко.

Також лукашенко звинуватив Україну в «запуску ракет» по території Білорусі та наказав своїм військовим «взяти під приціл» центри ухвалення рішень противників Мінська.

Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, слава богу, протиповітряними комплексами «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, — заявив він.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 2 липня повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Білоруська армія тренується зводити понтонні переправи. При цьому розвідка не виявила ознак формування наступальних угруповань.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Білорусь продовжила термін проведення мобілізаційного навчання у прикордонних з Україною регіонах на Волинському та Поліському напрямках до 9 липня.

Джерело: «БЕЛТА»