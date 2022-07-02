Білорусь продовжила мобілізаційні навчання, фото: «Федерация профсоюзов Беларуси»

https://racurs.ua/ua/n172286-bilorus-prodovjyla-navchannya-bilya-kordonu-z-ukrayinou-genshtab-zsu.html

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Білорусь продовжила термін проведення мобілізаційного навчання у прикордонних з Україною регіонах на Волинському та Поліському напрямках до 9 липня (попередні терміни — від 22 червня до 1 липня). Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни, — зазначають у Генштабі.

На інших напрямках склалася така ситуація:

на Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області;

на Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій українських військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка — Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового;

на Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на цьому напрямку;

на Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському — Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов;

на Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина;

на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки;

на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого;

у північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї.

Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна — небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах, — додають у Генштабі.

Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській області.