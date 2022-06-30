У Гомельській області Білорусі масово вручають повістки, фото: «Зеркало»

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У Білорусі в Гомельській області військовозобов’язаним чоловікам та жінкам масово розсилають повістки про виклик до військкоматів.

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Про це повідомляє опозиційне білоруське видання «Зеркало» з посиланням на інформацію, отриману від місцевих жителів.

Ось уже кілька днів читачі з Гомельської області масово повідомляють до редакції «Дзеркала» про виклики до військкоматів військовозобов’язаних чоловіків та жінок (до нас звернулося вже кілька десятків людей), — наголошує видання.

Зазначається, що 22 червня в області оголосили мобілізаційні навчання.

Судячи з повідомлень читачів, масово повістки почали надсилати останні три-чотири дні, — зазначає видання.

За інформацією видання, повідомлення про вручення повісток надходять з усієї Гомельської області — Світлагорська, Речиці, Мозиря, Жлобина, Єльська, Хойників тощо.

Частині людей повістки виписали прямо на роботі, іншим телефонували з військкомату.

Людей, які сиділи вдома у відпустках власним коштом або на дві треті, викликали. Ніхто нічого не говорив, ми в паніці, — розповів виданню один зі співробітників Білоруського металургійного заводу, розташованого у місті Жлобино.

За інформацією видання, лише на одному заводі «Хімволокно» у Світлагорську вручили понад 1 тис. повісток. Крім того, медики підписали папери про невиїзд з країни.

Причому повістки надсилали навіть тим, хто не придатний до військової служби.

Прибулим до військових комісаріатів пояснювали, що це «просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози» й запевняли, що «ніхто нікого ні на яку війну не забирає", а причина зборів — «мобілізаційні навчання».

Здебільшого у військовозобов’язаних звіряють облікові дані та відпускають додому, — зазначає видання.

Джерело: «Зеркало»