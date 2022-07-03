Энтони Албенизи и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Україну з візитом відвідав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі. У Києві він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що це був перший візит керівника австралійського уряду до Києва за всю історію відносин двох країн.

Ключовими темами на переговорах у Києві були безпекова співпраця між обома державами та подальший захист свободи.

Зеленський наголосив на підтримці, яку Україна отримує від Австралії, зокрема оборонній допомозі, а також на зусиллях цієї країни в підтриманні міжнародного права.

Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги, — зазначив Зеленський.

Зі свого боку, Албенізі повідомив, що Австралія збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть іще 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту нашої держави.

Також він заявив про готовність Австралії долучитися до міжнародних розслідувань злочинів росії проти України, запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості росії фінансувати цю війну, — зазначив прем'єр Австралії.

Крім того, було домовлено координувати зусилля задля подолання продовольчої кризи, яку росія спровокувала блокадою українських портів.

Австралія готова продовжувати надавати підтримку Українській державі і її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо, — наголосив Албенізі.

Також Зеленський сьогодні зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, який перебуває з робочим візитом в Україні.

За словами Зеленського, війна стала великим ударом для українського спорту — понад 100 тис. українських спортсменів не мають змоги тренуватися, сотні спортивних об'єктів зруйновані.