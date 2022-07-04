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ВСУ ликвидировали уже более 36 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб

ВСУ ликвидировали уже более 36 тыс. российских солдат и офицеров

4 июл 2022, 10:20
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Російські бойові втрати в Україні зростають з кожним днем та долають нові психологічні позначки.



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З початку повномасштабної війни країна-агресор втратила вже 36 тис. 200 солдатів та офіцерів. Зокрема, 3 липня українські військові ліквідували 230 окупантів, підбили п’ять танків та 10 броньовиків, спалили три артсистеми, 11 автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Було збито чотири безпілотники. Про це 4 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 36 тис. 200 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків — 1 тис. 589 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 3 тис. 754 (+10) од,
  • артилерійських систем — 804 (+3) од,
  • РСЗВ — 246 (+0) од,
  • засоби ППО — 105 (+0) од,
  • літаків — 217 (+0) од,
  • гелікоптерів — 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 658 (+4),
  • крилаті ракети — 144 (+0),
  • кораблі/катери — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 629 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 65 (+1).

Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.

ЗСУ ліквідували вже понад 36 тис. окупантів. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 3 липня бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ опублікували відео знищення російського танка, який намагався сховатися від вогню українських військових у лісосмузі.

Источник: Ракурс


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