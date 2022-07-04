ЗСУ ліквідували вже понад 36 тис. окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172345-zsu-likviduvaly-vje-ponad-36-tys-rosiyskyh-soldativ-ta-oficeriv.html

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Російські бойові втрати в Україні зростають з кожним днем та долають нові психологічні позначки.

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З початку повномасштабної війни країна-агресор втратила вже 36 тис. 200 солдатів та офіцерів. Зокрема, 3 липня українські військові ліквідували 230 окупантів, підбили п’ять танків та 10 броньовиків, спалили три артсистеми, 11 автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Було збито чотири безпілотники. Про це 4 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 36 тис. 200 (+230) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 589 (+5) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 754 (+10) од,

артилерійських систем — 804 (+3) од,

РСЗВ — 246 (+0) од,

засоби ППО — 105 (+0) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 658 (+4),

крилаті ракети — 144 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 629 (+11) од,

спеціальна техніка — 65 (+1).

Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, 3 липня бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ опублікували відео знищення російського танка, який намагався сховатися від вогню українських військових у лісосмузі.