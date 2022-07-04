Вибухи прогриміли на російських складах. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n172344-potujni-vybuhy-progrymily-na-rosiyskyh-skladah-na-okupovanomu-donbasi-foto.html

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Вибухи на російських складах боєприпасів сталися на окупованому Донбасі.

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Вибухи та пожежі зафіксували в Сніжному, Торезі та Харцизьку Донецької області. У Сніжному вибухи і пожежа почалися в ніч на 4 липня на території заводу «Снежнянскхіммаш». Саме на цьому підприємстві загарбники облаштували склад боєприпасів. Під час пожежі вони потужно детонували. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Типовий Донецьк».

Місцеві мешканці фіксували пожежу на фото і відео. Над містом з’явилася заграва, вогонь та дим ще довго виднівся на горизонті.

У Торецьку та Харцизьку теж горіли ворожі склади. Місцеві мешканці повідомляли про голосні вибухи та серйозні пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі прогриміли близько 30 вибухів. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові все ж вивели з ладу одну з чотирьох баз окупантів у місті.