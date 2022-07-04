Пенсионное удостоверение появится в «Дії». Фото: newsman

https://racurs.ua/n172351-pensionnoe-udostoverenie-i-vid-na-jitelstvo-poyavyatsya-v-diyi-detali.html

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Нові документи українців незабаром з’являться у сервісі «Дія».

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Міністерство цифрової трансформації України запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в «Дії». Про це відомство 4 липня повідомило в Telegram.

Зазначається, що вже зараз можна долучитися до бета-тестувань нововведень. Для цього потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року — пластикове або у вигляді платіжної картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року. Також для авторизації в «Дії» через BankID необхідно мати банківський рахунок. До всього вищезгаданого треба мати й смартфон із NFC.

Аби стати бета-тестувальником нових послуг у «Дії», потрібно зареєструватись за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Нагадаємо, у червні уряд схвалив законопроект, який передбачає новий спосіб розмитнення авто через сервіс «Дія». Власнику машини потрібно лише ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити мито можна буде прямо в «Дії», а весь процес розмитнення займе не більше 5 хвилин.