Кабмін пропонує розмитнювати авто в «Дії». Фото: ria.com

https://racurs.ua/ua/n171570-kabmin-proponuie-rozmytnuvaty-avto-v-diyi-shvaleno-novyy-zakonoproekt.html

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Розмитнити автомобіль на іноземній реєстрації пропонують у сервісі «Дія».

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Уряд 10 червня схвалив законопроект, який передбачає новий спосіб розмитнення авто. У Кабміні переконують, що розмитнення стане максимально простим і зручним й усуне будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні. Митники не будуть впливати на формулу розмитнення — її визначатимуть виключно характеристики авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин, — переконує очільник Кабміну.

Також ухвалений урядом проект закону повністю звільнить від оподаткування автомобілі електродвигунами та передбачає меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

За словами Шмигаля, новий законопроект фактично не має аналогів у світі.

Нагадаємо, 9 червня Податковий комітет ВРУ підтримав проект закону, який пропонує відновити оподаткування, яке скасували раніше щодо імпортних товарів (не авто) — на них повертається мито та ПДВ. Законопроект також передбачає, що для ввезення всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби Збройних сил України) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня.